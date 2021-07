From J | Medical to the training grounds.



Today's Monday moments recapped #ForzaJuve — JuventusFC (@juventusfcen) July 26, 2021

Attraverso i propri canali social, laha pubblicato un video che riassume in meno di un minuto una giornata intensa come quella di oggi. Dall'arrivo dial J Medical, per poi passare alle visite mediche degli altri calciatori rientrati oggi, fino alle immagini del loro primo allenamento svolto oggi sotto la guida di Massimiliano