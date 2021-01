"Ha avuto un problemino da qualche settimana, ha giocato con Sassuolo e Coppa Italia. Ha avuto una ricaduta adesso e dovrà stare fermo per qualche giorno". Così, Andrea Pirlo ha raccontato l'assenza di Merih Demiral. Il calciatore turco, infatti, non è stato convocato per la sfida con il Napoli e salterà dunque ufficialmente la finale di Supercoppa. Ma da dove arriva il problema del difensore? L'ultimo stop di Demiral risale al 3 dicembre dello scorso anno: il giocatore ha avuto una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia destra, che l'ha portato ad avere alcune ripercussioni dal punto di vista atletico. Ecco spiegato il suo problema, nessun 'siparietto' di mercato ad allontanarlo dal gruppo.