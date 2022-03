Marley Akè sta lentamente scalando le gerarchie della Juventus per ritagliarsi uno spazio in prima squadra. Proprio oggi nel corso della conferenza stampa Massimiliano Allegri ha dichiarato: "O gioca Cuadrado oppure gioca Akè" nella sfida di domani a Marassi contro la Sampdoria. Il giovane classe 2001 aveva esordito nella Juventus "dei grandi" proprio nella gara di Coppa Italia contro la Sampdoria rendendosi protagonista di una prestazione brillante e procurandosi il rigore del definitivo 4-1.



PROTAGONISTA - Il Montpellier aveva bocciato il giovane calciatore prima che si trasferisse alla Juventus. Prima qualche convocazione da parte di Andrea Pirlo, salvo vederlo stabilmente nella formazione bianconera Under 23 e ora il debutto con Allegri. Akè è un esterno di piede destro che preferisce giocare sulla sinistra.



DESTINO - Segue le tracce di Juan Cuadrado, di cui domani potrebbe prenderne il posto. Il Panita ai microfoni di Dazn proprio oggi ha commentato: "Mi rende orgoglioso. Marley è un giocatore che mi piace perché ama puntare sempre l’uomo e penso che possa diventare un grande campione". Un presente brillante e un futuro tutto da scrivere quello di Marley Akè, che, per ora si gode la stima di un grande esterno come Juan Cuadrado e la fiducia del suo allenatore Massimiliano Allegri.