1









Le parole di Massimiliano Allegri da luglio 2021, quindi dal giorno della sua presentazione ad oggi sono cambiate nel momento in cui gli sono stati chiesti gli obiettivi stagionali. Se inizialmente si puntava alla testa della classifica ed allo Scudetto ora l'obiettivo concreto è tenere il quarto posto e restare in zona Champions League. In gallery tutti i cambiamenti delle parole di Massimiliano Allegri. Dal sogno Scudetto al quarto posto.