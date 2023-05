75 pagine, un documento, quello redatto dal Collegio di Garanzia dello Sport. solido in cui il lavoro della Procura e della Caf non vengono sconfessati, anzi. Viene descritto come solido l’impianto accusatorio contro la Juventus ma, soprattutto, viene definito legittimo l’uso dell’articolo 4 che, dunque, porterà ad una nuova penalizzazione. Compito della Corte D’Appello Federale, quindi, quello di motivare in maniera più approfondita la nuova sanzione.Adesso, entro 30 giorni è attesa la nuova sentenza della Corte Federale D’Appello. Dopo questa, la Juventus potrà tornare nuovamente al Collegio di Garanzia dello Sport.