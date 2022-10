Cosa fare quando tutto intorno ci sono solo macerie? Tirare su le maniche, avere la voglia di sporcarsi le mani, calcinaccio dopo calcinaccio fare pulizia. Basta un fiore, che spunta in mezzo al nulla, per ravvivare la speranza, per infondere fiducia e scaldare un momento di gelo.. Calciatori a fine corsa, vicende extra campo, prestazioni insufficienti, una stagione già fallimentare, almeno in Europa: queste sono le macerie., questi i fiori.. Gli effetti del lavoro fatto nel settore giovanile: chi è cresciuto tra le mura di Vinovo, chi è stato scovato in giro per il mondo da una rete di scout che consuma matite e taccuini, che passa le giornate a guardare partite e analizzare i talenti del futuro. Ai primi segnali di crisi, l’appiglio sembrava essere nei leader dello spogliatoio, le colonne a cui appendersi per non crollare.. Ma chi più di un ragazzo che ha lasciato la famiglia, che ogni anno ha resistito alla scrematura, che ha fatto avanti e indietro da casa al centro sportivo ogni giorno, che ha fatto rinunce e sacrifici, che ha portato le strisce bianconere tatuate sul petto quando indossava altri colori, può comprendere il peso della maglia della Juventus?. Le prime linee, alternate con le seconde, hanno ampiamente dimostrato, nell’ultima stagione e mezzo, di avere ben poco da dare a questa Juventus. In termini di atteggiamento, di propensione al sacrificio, ma anche di qualità.. Dalle difficoltà possono nascere opportunità, dalle macerie si può trovare qualcosa di prezioso: i giovani adesso lo hanno dimostrato, non possono stare in questa squadra, devono.