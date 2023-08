Samueltitolare allanon fa quasi più notizia, soprattutto se si parla di un'amichevole. Degno di nota, piuttosto, è il "nuovo" ruolo in cui il classe 2003 viene impiegato, secondo un copione che Massimilianoha sperimentato più volte in questa pre season e ha replicato questa mattina nell'allenamento congiunto alla Continassa con l', terminato 5-0 a favore dei bianconeri: il tecnico livornese, infatti, sta lavorando per spostare il giovane inglese a centrocampo, nel ruolo di mezzala, dopo averlo visto imporsi alla Juve come esterno sinistro con spiccate doti offensive.Del resto quest'ultima è una posizione che nella rosa attuale vede già diversi interpreti, dal titolare della scorsa stagione Filipalla "sorpresa" Andrea, confermatissimo dopo il prestito al Bologna. La nuova soluzione tattica, insomma, potrebbe favorire sia lo stesso Iling nel suo percorso di crescita (che continuerà a Torino, salvo colpi di scena negli ultimi giorni di mercato), sia la Juve nella sua ricerca di un equilibrio stabile, che passa anche dall'assegnazione dei ruoli in campo a giocatori ben precisi, utile per evitare continui stravolgimenti che non fanno altro che creare confusione. Lavori in corso, dunque, alla Continassa, anche su questo fronte. Se la scelta su Iling avrà pagato, poi, sarà il tempo a dirlo...