Mattinata gelida per i calciatori della Juventus che alle 11:30 sono scesi sul campo della Continassa per dare il via alla missione Napoli. Nel menù, dopo il riscaldamento, esercizi sul possesso palla, esercitazioni offensive e poi la partitella finale. Il tutto accompagnato dalle indicazioni di Magnanelli e dalle correzioni di Massimiliano Allegri.



Su tutti, si segnala un Dusan Vlahovic protagonista su tutti i fronti. Mentre piuttosto nutrita era la lista degli assenti. Tutte le ultime dalla Continassa nel video di seguito: