Nell'ultimo giorno di mercato, a movimentare le acque sono alcuni organi di informazione turchi. In mattinata, infatti, é rimbalzata una voce su Paul: "Ha svolto le visite mediche con il Galatasaray, ma il club turco ha avuto dei dubbi sulle sue condizioni e ha deciso di non tesserarlo".La voce che incontrollata si é diffusa in Turchia, però, non trova conferme secondo quanto filtra dalla Continassa. Tornato finalmente in campo, adesso Pogba é concentrato sulla sfida di Empoli e sul tornare a completa disposizione, magari dal primo minuto, il prima possibile.