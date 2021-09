C'è una buona notizia, proveniente dalla campagna internazionale della Svezia, per Allegri. Oggi la squadra scandinava ha giocato un'amichevole contro l'Uzbekistan, vinta con il risultato di 2 a 1. Il calciatore bianconero Dejan Kulusevski è stato spettatore non pagante per tutti i 90 minuti, che ha trascorso in panchina. Un piccolo break, quindi, che non può che fare piacere alla Juventus.