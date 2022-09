Occhio al colpo, pure giovane. Dalla Spagna, e in particolare il Mundo Deportivo, parla della possibilità che la Juve offra ben 15 milioni di euro per. Secondo il quotidiano catalano, il club ha cercato di anticipare Real Madrid e Barcellona per l'astro nascente del calcio brasiliano, 17 anni appena compiuti.Vitor Hugo Roque Ferreira è un attaccante, ha già messo a segno 13 gol in 40 presenze, l'ultimo negli ottavi di finale di Copa Libertadores. Gioca all'Atletico Paranaense, ma è cresciuto come Ronaldo il Fenomeno nel Cruzeiro. E' stato lanciato da Luiz Felipe Scolari, che ha parlato di lui come "un giocatore diverso, dalla struttura fisica, tecnica e mentale di un 23enne difficile da marcare". Il 28 febbraio del 2023 sarà maggiorenne e dunque libero di arrivare in Europa. E la Juventus, secondo la stampa spagnola, sta cercando di anticipare tutti...