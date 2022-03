Torneo estivo a Las Vegas per la Juve? Lo riportano gli spagnoli di Marca, secondo cui la prossima estate Real Madrid e Barcellona torneranno a svolgere la consueta tournee americana - cancellata negli ultimi due anni a causa della pandemia - che dovrebbe concludersi a fine luglio con una sfida in stile Clasico. L'idea sarebbe quella di coinvolgere anche Milan e Juve per dare vita a un vero e proprio mini-torneo "a stelle e strisce".