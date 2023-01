Dalla stampa spagnola arriva la voce secondo cui se Vlahovic dovesse lasciare la Juventus, ci potrebbe essere il ritorno per la terza volta a Torino di Alvaro Morata. In particolare, la situazione dell'attaccante si intreccia con quella di Depay, arrivato all'Atletico Madrid in questa sessione. Se l'ex Real Madrid dovesse indietreggiare nelle gerarchie, allora non è da escludere la sua partenza.