La Juventus è al lavoro per trovare un sostituto di Paulo Dybala per la prossima stagione. Le indiscrezioni spagnole di Fichajes.net riferiscono che la Juventus sarebbe interessata a Joao Felix. Attaccante classe 1999 ex Benfica ed attualmente in forza all'Atletico Madrid, milita anche nella nazionale portoghese. Il giocatore sarebbe una pista percorribile in quanto non più considerato incedibile dai Colchoneros.