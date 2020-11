In scadenza nel 2022 con il Real Madrid, il 32enne terzino sinistro brasiliano Marcelo piace a Juventus, Manchester City e Paris Saint-Germain. Occhio allora a De Ligt: ​il Real Madrid vuole il difensore centrale. In Spagna sono sicuri: l'olandese piace e non poco. Il club blanco sarebbe addirittura pronto ad offrire due giocatori per convincere la Juventus. Corteggiato ancora da moltissime squadre, nonostante la Juve se lo tenga ben stretto, il Real per lui è pronto a mettere sul piatto Eder Militao e appunto Marcelo.