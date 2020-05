Il Barcellona spinge per. Secondo quanto riporta Mundo Deportivo quella che si apre sarà una settimana chiave per l'accordo tra il club blaugrana e quello bianconero. Pjanic ha già un principio di accordo con i catalani e potrebbe non essere l'unico a lasciare Torino per il Camp Nou. Juve e Barça discutono, infatti, anche del possibile scambio tra De Sciglio e Semedo sebbene ieri siano arrivate smentite sul pazzo scambio anticipato da Sport: i due bianconero più 25 milioni per il terzino portoghese. Follia.Mundo Deportivo, in realtà,, con in testa Rakitic, senza dimenticare anche Rafinha, Umtiti e Vidal. Come vi abbiamo raccontato nelle scorse ore, però, i bianconeri accetteranno di mandare Pjanic al Nou Camp e chiudere lo scambio con il Barcellona solo se Arthur sarà incluso nella trattativa, altrimenti si cercheranno altre destinazioni. Anche Chelsea e PSG, infatti, non mollano il regista bosniaco.