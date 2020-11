Non ci sono solo Milan e Juve su Nuno Mendes, giovane difensore dello Sporting Lisbona. Secondo todofichajes.com, anche il Leicester avrebbe messo gli occhi su di lui. Il talento portoghese ​arriva direttamente da "Casa CR7": "In questa prima parte di stagione ha già collezionato 9 presenze: 7 in campionato e 2 nei match di qualificazione di Europa League. Sul portoghese non c’è soltanto la Juventus: sono vigili tutti i principali top club europei". Lo scrive Tuttosport.