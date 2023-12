In casa Juve si sta lavorando anche sul fronte mercato, in vista della sessione invernale che aprirà i battenti tra meno di un mese. Tra i vari nomi che sono stati accostati alla Juve in questo periodo c'è anche quello di Timo Werner, ora in forza al Lipsia. Stando a quanto riportato dal portale iberico Todofichajes però, l'attaccante sembra essere in uscita dal club tedesco e di conseguenza, la Juve starebbe monitorando con attenzione l'evolversi della situazione.