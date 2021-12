Il ritorno di Paulresta un grande sogno per la Juve . E dalla Spagna arrivano buone notizie per le speranze bianconere di riportare il francese a Torino. Secondo quanto riportato da Marca, infatti, ilsembra intenzionato ad abbandonare la pista che porta a Pogba, in scadenza a giugno con il. I blancos erano considerati i favoriti nella corsa al centrocampista, pertanto una loro uscita di scena dall'asta di mercato potrebbe essere di grande aiuto per la Juventus, in vista di un eventuale assalto nella prossima estate.