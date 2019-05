Il futuro di James Rodriguez non sarà al Bayern Monaco, ma neanche al Real Madrid. Il club bavarese non eserciterà l’opzione per il riscatto del cartellino del giocatore, che tornerà in Spagna in attesa di trovare una nuova sistemazione.



IL PREZZO - James non rientra più nei piani di Zinedine Zidane e il suo agente Jorge Mendes ha sondato il terreno con diversi club, tra cui la Juventus. In ogni caso, il Real Madrid non intende svendere il trequartista colombiano: secondo Don Balón, il club di Florentino Pérez ha fissato un prezzo minimo di 50 milioni di euro.