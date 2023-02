E' ancora totalmente incerto il futuro di Angel Di Maria e questa è una buona notizia per i tifosi juventini, dato che al momento del suo arrivo era altrettanto certo che il suo periodo all'ombra della Mole sarebbe durato appena 12 mesi. Ad oggi però alcune cose sono cambiate e non è da escludere che il Fideo possa prolungare i suoi rapporti con Madama. Nonostante questo, non cessano le voci insistenti del forte interesse di Barcellona e Atletico Madrid, pronte a sfruttare l'occasione qualora si creasse.