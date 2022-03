Il futuro di Adrien Rabiot è più che mai in dubbio. In scadenza nel 2023, potrebbe lasciare la Juve a fine stagione, visto anche il suo rendimento poco positivo, ma potrebbe anche rinnovare il contratto, se i bianconeri volessero evitare qualsiasi rischio di perderlo a zero. Intanto, secondo quanto riportato da fonti spagnole, il centrocampista francese è ancora un obiettivo del Barcellona, che sta monitorando l'evolversi della situazione per capire se tentare un eventuale affondo sul mercato.