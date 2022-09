Un recupero alla volta. Come racconta Gazzetta, la Juve si ritrova con un. E con dei rientri chiave, tali da permettere all'allenatore di avere più scelta e di poter, se necessario, anche far riposare qualcuno (così da evitare casi Locatelli). A proposito di Loca: l'acquisto più costoso dell'estate 2021, arrivato con i gradi di campione d'Europa e martoriato purtroppo da più di qualche infortunio, è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista Juventus. Ma non sarà il solo: ci sarà proprio un centrocampo diverso.Per il quotidiano, Locatelli dovrà provare anche a rialzarsi, dal momento che "alla Juve è rimasto impantanato nella confusione della mediana, ancora oggi senza un’identità precisa". Ora avrà un regista di ruolo come Paredes al suo fianco, ma soprattutto gli strappi di Rabiot a dare una mano. A proposito del francese: l'ex PSG è da sempre un fedelissimo di Max e può garantire fisicità e coperture in mezzo. Sarà decisivo. Anche per coprire il nuovo Loca, pronto a riprendersi la Juve.