Tre giocatori sull’altare delle cessioni a tinte bianconere: Rugani, De Sciglio e Douglas Costa. Se con i primo la trattativa con il Rennes prosegue a ritmo spedito e con il terzo la sua voglia di restare (a meno di offerte allettanti di top club), il secondo avrebbe ricevuto un’offerta dalla Scozia. Come riporta Sky Sport, il Celtic si sarebbe fatto avanti per il terzino bianconero. No del giocatore, che non gradisce la meta.