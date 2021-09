. Questi i tre nomi fatti oggi dain conferenza stampa. Tre giovani che vanno a rimpolpare la lista dei convocati, altrimenti troppo scarna visti i numerosi indisponibili. Non sono tre nomi a caso, perché il tecnico bianconero li ha osservati da vicino nelle prime settimane di preparazione. Non sono tre nomi a caso anche perché sono quelli che più hanno brillato nello scorso campionato Primavera, fino a meritare il salto in Under 23 in questa stagione, nel caso di Miretti e Soulé sotto età, visto che sono due 2003, 2002 invece de Winter.è quello che si è fatto notare meno nelle amichevoli precampionato ma, al tempo stesso, è uno dei talenti più brillanti delle giovanili della Juve. Un centrocampista duttile, che può fare il mediano come il trequartista e, all’occorrenza, anche l’attaccante. Veloce di testa e preciso di piede, l’Under 19 si è affidata a lui per costruire il gioco; a questo unisce grande abilità in fase di finalizzazione., argentino, mancino, doti tecniche eccelse. Una piccola Joya per gli occhi. Può giocare da esterno come da trequartista centrale, quando parte da destra e ha lo spazio per liberare il tiro può diventare micidiale. Non è un egoista e anche la sua propensione all’assist può diventare un’arma in più per spezzare le difese avversarie., centrale di difesa o esterno basso dotato di grande eleganza. A lui, l’anno scorso, il compito di guidare la difesa dell’Under 19: compito svolto a pieni voti. Mette la propria fisicità a servizio della squadra, costantemente alla ricerca dell’anticipo. È anche dotato di buona tecnica e per questo, dai suoi piedi, può partire la costruzione dal basso della manovra.