Continua a riscontrare delle difficoltà Federico Chiesa, che non riesce ad ambientarsi al meglio agli schemi di Massimiliano Allegri. Questa situazione potrebbe anche spingere l'esterno bianconero a cambiare aria e proprio per questo starebbe prendendo tempo su quello che è la questione rinnovo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, le richieste dalla Premier non mancano, con Tottenham e Manchester United su tutte.