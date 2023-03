Si continua a lavorare sul futuro di Adrien Rabiot in casa Juve, con la Vecchia Signora che sta provando di tutto per convincere l'ex Psg a restare all'ombra della Mole. Bisogna però prestare attenzione anche alle sirene provenienti dall'interesse delle altre big, soprattutto quelle della Premier. Stando a quanto emerso in queste ore, infatti, anche il Newcastle si sarebbe inserito nella corsa al giocatore.