Laattende, trepidante, di capire quale sarà il futuro di Paul, quale sarà la sentenza definitiva. Nel frattempo però si guarda attorno, a ciò che ha in casa. Chi più canterano di Fabio, il centrocampista torinese arrivato alla Juventus quando aveva soltanto otto anni, poi tutta la trafila delle giovanili fino ad arrivare agli ordini di Massimilianoche gli ha permesso di esordire e gli ha dato sempre più spazio. In estate poi, come riferisce Tuttosport, la Salernitana era alla finestra per avere il giovane classe 2003 in prestito, salvo poi la decisione di tenerlo a Torino e ora Allegri può sorridere.Max può sorridere perchè Fabio si è finalmente sbloccato. Andando a segno nel corso del personalissimo derby con il compagno di squadra Yilidz. Nella gara tra Italia Under 21 e pari età della Turchia. Il gol a Miretti mancava, era evidente, a volte il nervosismo era tangibile. Ora Fabio è riuscito ad insaccare il pallone in rete e questo non può che dargli fiducia. In un periodo in cui la Juve rischia di perdere uno dei suoi centrocampisti ecco che può contare su un "nuovo" Fabio Miretti.