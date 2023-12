Momenti significativi!

Quello che si sta per concludere è stato un anno da cancellare per la Juventus, che è stata coinvolta in un un vortice infernale iniziato a gennaio e non ancora terminato del tutto. Al dil là della mancata qualificazione alla Champions, le vicende che hanno colpito la Vecchia Signora hanno, inevitabilmente, destabilizzato l'intero ambiente, il quale è tornato a respirare aria pura soltanto dall'inizio del nuovo campionato.Non poteva cominciare nel peggiore dei modi il 2023, con la tragica scomparsa della storica bandiera della Juve e della Nazionale Gianluca, che ha lasciato in sgomento il mondo del calcio per diverse settimane. Poi è stata la volta dellache ha inflitto una penalizzazione di 10 punti alla Juve, condannandola all'esclusione da ogni manifestazione europea, fino ad arrivare alla disfatta di Napoli per, che ha ucciso la Vecchia Signora sotto il profilo mentale. L'estate sembrava essere cominciata nel migliore dei modi, con ,l'arrivo di Giuntoli, uno dei maggiori artefici dello scudetto del, ma così non è stato. Primae poiinfatti, hanno fatto esplodere una vera e propria bomba, venendo squalificati, il primo per doping, il secondo per calcioscommesse. In mezzo, anche la telenovela