La Juventus domani pomeriggio contro l'Atalanta si gioca una buona fetta delle sue ambizioni anche per l'anno prossimo. No, non è un'esagerazione. Aggirato in grande stile l'ostacolo Napoli, infatti, ora per i bianconeri ce n'è uno ancora più spigoloso: la Dea di Gasperini, una delle principali candidate alla qualificazione in Champions League che anche Pirlo e i suoi uomini stanno inseguendo. Come noto, arrivare o meno nelle prime 4 determina fa la differenza dal punto di vista economico: centrare la Champions significa avere molti più soldi per il mercato. Oltretutto, al di là delle disponibilità finanziarie, un grande giocatore sarà ben più invogliato a trasferirsi in una squadra che disputa la massima competizione europea, mentre rifiuterebbe una destinazione che non gli consenta di giocare la Champions l'anno dopo. Ed ecco dunque che, fa notare Tuttosport, battere l'Atalanta e poi portare a termine con successo la qualificazione alla prossima Champions, permetterebbe alla Juve di mantenere vive le chance di far suo in estate un giocatore del calibro di Paul Pogba, che in caso contrario difficilmente preferirebbe la Juve ad altre squadre che gli permetterebbero di fare la Champions. Discorso simile per Manuel Locatelli. Lui andrebbe alla Juve anche senza Champions, ma il Sassuolo non sembra accettare scambi e vuole 40 milioni di euro cash. Cifra che, senza gli introiti derivanti dalla qualificazione all'Europa che conta, si faticherebbe a raggiungere. loro ma non solo. Insomma, dalla Champions passa il mercato e la Juve non può permettersi di fallire.