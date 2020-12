Secondo quanto riportato dalla Bild, in Germania, il Real è in crisi e sul contratto di Sergio Ramos vige ancora la massima attenzione. In terra tedesca, allora, citano fonti spagnole e parlano del futuro del capitano del Madrid, attenzionato anche dalla Juventus. A quanto pare, Sergio vorrebbe chiudere in Premier League la sua carriera. Starebbe di fatto aspettando una buona proposta dall'Inghilterra ed è pronto a lasciare il club in cui gioca da oltre 15 anni. Se Ramos volesse davvero cercare una nuova esperienza in Gran Bretagna, a quel punto nel club blanco sarebbe più facile l'approdo di David Alaba. Anche qui: per la Juve, solo spazio per i rimorsi.