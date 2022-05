Paul Pogba non interessa più al Psg. Il centrocampista francese, svincolatosi dal Manchester United, era un obiettivo di Leonardo ma non rientrerebbe più nei piani ora. Secondo quanto riporta L'Equipe, infatti, il prossimo nuovo direttore sportivo del club parigino Luis Campos non è convinto del colpo ed è pronto ad abbandonare questa pista. Una notizia che, naturalmente, coinvolge anche la Juventus e la mette ancor più in vetta alle favorite per il colpo. Paul Pogba a Torino si può e forse si avvicina sempre di più. Di certo la Juventus lavora per chiudere un colpo che sarebbe molto molto gradito a Max Allegri, Pavel Nedved e al popolo bianconero.