Innon hanno dubbi: stando a quanto riportato da L'Equipe, l'entourage di Adrien, in scadenza di contratto con la, ha incontrato ile lo stesso tecnico Erik, che è un grande estimatore del centrocampista francese e lo vorrebbe con sè in squadra dalla prossima stagione. Non è la prima volta che i Red Devils mettono nel mirino il classe 1995, che quest'anno in bianconero ha vissuto la fase migliore della sua carriera: per lui, infatti, erano già state avviate delle trattative nel 2019, e poi ancora la scorsa estate e lo scorso gennaio.- Rabiot, da parte sua, non ha ancora escluso l'ipotesi di uncon la Juve, ma molto dipenderà dal destino a cui andrà incontro il club per le note vicende giudiziarie: per la sua permanenza, in sintesi, è praticamente indispensabile la partecipazione alla prossima, al momento in dubbio per il rischio di una nuova penalizzazione. Il Manchester United, intanto, sembra essere tornato alla carica: sarà la volta buona?