Intervenuto a Telefoot, il presidente del Lione Aulas ha posto un ultimatum ai club sulle tracce di Aouar (Arsenal, Psg e Juve), Depay (Barcellona) e Reine-Adelaide (Rennes ed Hertha Berlino): se i giocatori non saranno ceduti entro venerdì, resteranno in Francia. Una presa di posizione chiara, con la Juve di nuovo al centro dei discorsi, visto che proprio in Francia hanno riavvicinato i bianconeri al nome di Houssem Aouar: la Juve avrebbe avuto un contatto nelle ultime ore con l’OL per capire la situazione.