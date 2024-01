L'anno della consacrazione: Yildiz scalpita!

Il nuovo anno è appena cominciato e l'auspicio di tutti i tifosi juventini è quello che la squadra di Allegri possa continuare sulla scia di come ha concluso il 2023, a partire dal doppio impegno tra Coppa Italia e campionato contro la Salernitana. Il 2024 servirà non solo a capire con certezza se la Vecchia Signora potrà continuare a tenere testa all'Inter, ma sarà anche quello della rinascita, con la sessione del mercato di giugno che potrebbe dare un nuovo volto alla rosa bianconera. Evoluzione che però potrebbe anche essere rappresentata da alcuni calciatori cardine della Juve, che però fino a questo momento non hanno espresso al massimo le loro vere potenzialità.- Il riferimento va, ovviamente, alla coppia d'attacco composta dache stanno provando a lasciare il segno, ma che fino a questo momento hanno riscontrato evidenti difficoltà. Problemi che però sono risolvibili, dal momento che si tratta solo di uno. Ecco perchè quello del 2024 potrebbe essere il loro anno, per la speranza di tutti i tifosi juventini.- Tra le tante speranze dei tifosi ci sono anche quelle riposte in Kenan, che sta facendo parlare di se ormai da diversi anni, ma che ha letteralmente mandato in tilt il mondo Juve nella trasferta di Frosinone, in gol alla sua prima da titolare con un capolavoro d'autore. Prestazione brillante che è stata riconfermata anche contro la Roma, a dimostrazione del fatto che stiamo assistendo alla nascita di un vero astro nascente e che