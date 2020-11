Mentre si avviano alla conclusione gli impegni dei Nazionali bianconeri, è già iniziato il conto alla rovescia per il ritorno in campo in Serie A. In vista della sfida casalinga di sabato sera contro il Cagliari, oggi la squadra ha lavorato alla Continassa: nel menu di giornata, lavoro in palestra ed esercitazioni tecnico tattiche in campo. Domani l’appuntamento è fissato al pomeriggio.



Da Juventus.com