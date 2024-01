Laè scesa in campo questa mattina per una sessione di allenamento al JTC della Continassa agli ordini di Massimiliano Allegri. A parte ancora Adrien Rabiot che si aggregherà al gruppo squadra a partire da giovedì. Non c'è Timothy Weah alle prese con una leggera influenza ma c'è invece Westonche in mattinata aveva svolto gli esami strumentali al JMedical dopo il problema alla caviglia riscontrato contro l'Empoli. Di seguito il video pubblicato della Juve sui propri canali ufficiali.