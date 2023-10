La festa è finita. Dopo aver presenziato, in tribuna, all’evento Together, i calciatori dellanon convocati in nazionale sono tornati a lavorare all’interno del Training Center della Continassa. Tra gli esclusi c’è Dusan, non convocato dalla Serbia per i problemi di lombalgia.Problemi di lombalgia che non smettono di tormentare l’attaccante serbo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, ancora ieririspetto al resto del gruppo; proseguendo, così, il suo percorso personalizzato di recupero.L’obiettivo, di calciatore e club, è quello di preservare la condizione di Vlahovic senza forzare i carichi. La data cerchiata in rosso è quella di domenica 22 ottobre, la sfida contro il. Per quella sera,spera di avere Dusan a disposizione. Si lavora per quello.