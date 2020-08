L'Italia ha superato la Germania nel ranking: adesso è terza. Anche l'Atalanta così può salire in terza fascia. Come racconta La Gazzetta dello Sport, dunque, periodo comunque florido per il calcio nostrano nonostante la prematura uscita dalla Champions della Juventus. Juve che guadagna comunque 56 milioni di euro, per l'Inter subito rischi invece. E chissà quale sarà il format della prossima competizione, con i bianconeri che scopriranno le future avversarie solo nel mese di ottobre. Rischia un gruppo con City, Lipsia e Marsiglia. E no, non sarebbe affatto facile...