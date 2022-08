Possibile grana in vista per la. Secondo quanto riportato dal quotidiano olandese De Telegraaf, l'vuole liberarsi il prima possibile di Mohamed, in prestito dal club bianconero fino al 31 dicembre, a causa di presunti legami del giocatore con la. "È molto vicino a criminali. Questo non significa che lui stesso compia atti criminali, ma la linea è molto sottile" ha spiegato l'ex agente di polizia e giornalista di cronaca nera, rivelando poi come il giovane centrocampista risieda in un quartiere dove vivono soggetti con precedenti penali e abbia anche visitato alcune persone detenute in carcere.- A luglio, come avevamo già raccontato, Ihattaren aveva saltato il ritiro pre-campionato in Austria dell'Ajax a causa diricevute da parte di elementi criminali, che avevano spinto la polizia e il club olandese a farlo vivere nell'anonimato, evitando le apparizioni in pubblico e dunque anche gli allenamenti con la squadra. All'inizio di agosto, dunque, il classe 2002 aveva iniziato un programma diper recuperare la forma, rompendo poi il silenzio sui social per smentire le notizie dei suoi legami con l'ambiente criminale. Ora la nuova notizia data dal De Telegraaf, secondo cui "l'Ajax sta facendo tutto il possibile per annullare il contratto il 31 dicembre, quando terminerà il prestito dalla Juventus".