Aprile sarà un mese decisivo per la Juventus. A fine mese, si saprà definitivamente quali saranno gli obiettivi raggiungibili dai bianconeri. Prima, la squadra di Allegri lotterà per consolidare un posto tra le prime 4 del campionato, e quindi l’accesso in Champions League. Non solo, una striscia vincente potrebbe alimentare le speranze in chiave scudetto, ma da questo dipenderà molto l’andamento di chi, al momento, sta davanti. Aprile comincia con il Derby d’Italia, si chiuderà con la sfida al Sassuolo e, in mezzo, il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, ma non solo.



