Secondo quanto riportato dall'Indipendent, quotidiano inglese, adesso nel mirino del Liverpool sarebbe finito Adrien Rabiot. I bianconeri avrebbero proposto Keita come contropartita, ricevendo un no secco da parte dei Reds. A questo punto, per l'Indipendent, ci sarebbe un altro nome molto intrigante per i bianconeri: si tratterebbe di Roberto Firmino, che nell'ultima stagione ha avuto meno spazio del solito in Premier League.



Stando a quanto raccolto da IlBianconero.com, non risulterebbe nessuna trattativa tra la Juventus e Keita, né contatti in corso con l'entourage di Firmino, che ha un ingaggio in questo momento fuori portata per la Juventus.