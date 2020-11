Il Daily Mail scrive che il centrocampista del Lione ​Houssem Aouar, 22 anni, in scadenza nel 2023 è la prima scelta dell'Arsenal. Piace anche alla Juventus. ​ La notizia positiva è che Aouar non si è mosso nonostante il forte pressing dell’Arsenal, così la Juventus lo tiene sempre in cima alle preferenze per il centrocampo. Come riporta Tuttosport, il franco-algerino non è il solo: sul taccuino di Paratici ci sono anche Nicolò Rovella, Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai.