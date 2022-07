La Juve non molla Morata ma l'affare non è semplice e, per questo, secondo il Mirror in Inghilterra si sta guardando attorno alla ricerca di alternative e ha messo nel mirino anche Roberto, che il Liverpool valuta 20 milioni di euro.A raccontare le ultime, su questo fronte, è stato anche Tuttosport nei giorni scorsi: "Diverso, invece, il caso di Firmino del Liverpool. I Reds hanno chiesto informazioni su Adrien Rabiot . Su uno scambio si può ragionare".