1











Secondo l'Express, Ten Hag, futuro allenatore del Manchester United, vuole portarsi due stelle dell'Ajax in Inghilterra: il difensore Timber e l'ala destra Antony.



Non solo: l'arrivo di Erik Ten Hag cambiano le sorti di alcuni giocatori del Manchester United. Stando a quanto riporta SkySportUK infatti l'obiettivo del tecnico olandese è quello di ringiovanire la rosa. Uno dei primi a poterne pagare le spese sarebbe proprio l'ex attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese sembrava inizialmente non doversi muovere dai Red Devils ma ora attenzione a tutti i possibili scenari.