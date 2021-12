La Juventus ha terminato il suo 2021 con una vittoria sul Cagliari e ora si gode qualche giorno utile per ripartire al meglio nel 2022. In questi giorni, però, ci sarà tempo di pensare anche al mercato, che aprirà il 3 gennaio. Alla Juventus serve un centrocampista, ma è pronta a puntare anche un attaccante. Nel mirino tra i vari nomi è finito anche quello di Aubameyang, escluso dall'Arsenal e messo sul mercato a causa della violazione del regolamento interno. Come riporta il Daily Mail, però, c'è anche il Barcellona di Xavi che punta forte su di lui per sostituire Aguero.