In casa Juve si sta lavorando anche per quello che il rinnovo dell'olandese de Ligt, sempre più destinato a restare in bianconero dopo l'addio di Giorgio Chiellini e l'età di Leonardo Bonucci che avanza inesorabilmente. Nonostante la forte volontà di Madama di trattenere l'ex Ajax però, continua incessante il pressing delle big d'Europa che, osservano attentamente la situazione, con Barcellona, Liverpool e Chelsea su tutte.