Come racconta il Corriere dello Sport,: un campionato dopo, identiche difficoltà. Poco più di un anno fa, vincendo allo Stadium, i toscani aprirono la prima crisi dell’Allegri-bis. Era la seconda giornata dello scorso torneo, l’alba di quella che sarebbe diventata la prima stagione senza titoli per la Juve dopo dieci anni, e già si intravedevano i problemi. Tanto che, in un dialogo con il tecnico catturato dalle telecamere, capitan Chiellini evidenziava che il gruppo bianconero non era «squadra». Quattordici mesi dopo, se possibile, la situazione è ancora peggiore: trascorse dieci giornate, la Juve è già a -10 dal Napoli.