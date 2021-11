Laaccelera. Uno degli obiettivi di mercato,, sembra sempre più vicino. Lo sostengono i colleghi argentini di Tnt Sports, secondo cui la giovane stella delpotrebbe vestire il bianconero già a gennaio. Per il classe 2000, infatti, il club sarebbe pronto a offrire complessivamente: 15 milioni di euro di parte fissa più eventuali altri 10 milioni di euro di bonus.Alcuni osservatori dellasaranno sugli spalti della sfida traper vederlo da vicino: probabilmente faranno altrettanto per la sfida in programma al Monumental pochi giorni dopo, tra ile il