Nella giornata di ieri la Juve ha fatto sapere che anche nel caso in cui Paul Pogba non sarà a disposizione, sarà comunque sul volo che lo porterà negli USA insieme ai suoi compagni. Questo però non basta a rompere le voci di mercato, che provengono rumorose sempre dall'Arabia Saudita. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, sarebbe ancora la valida la mega offerta da 150 milioni di euro per 3 anni, nonostante la volontà del francese sembra essere quella di restare a Torino.